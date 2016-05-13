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  • Борис Игнатьев: «В «Зените» есть звезды, обеспечивающие результат, но армейцы – монолит»

Борис Игнатьев: «В «Зените» есть звезды, обеспечивающие результат, но армейцы – монолит»

13 мая 2016, 06:59
7

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен в том, что чемпионом России в текущем сезоне станет ЦСКА. Что касается второй строчки турнирной таблицы, то ее, по мнению специалиста, займет «Ростов».

– Кто по игре больше заслуживает золота?

– ЦСКА.

– Почему?

– В «Зените» есть звезды, которые обеспечивают результат. Но армейцы – монолит. Там яркие футболисты изумительно встроены в командную игру. В этом главное отличие ЦСКА от «Зенита».

– А «Ростов"?

– Думаю, вторую строчку он уже не уступит. Козыри «Ростова» – великолепная «физика», тактическая выучка и безукоризненная дисциплина каждого игрока. Вне зависимости от возраста, амплуа, зарплаты… Как же здорово действует команда при выходе из обороны в атаку или потере мяча! Ну а третий гол в ворота «Динамо» – просто шедевр! Отмечу не только индивидуальное мастерство Могилевца, но и его колоссальную психологическую уверенность. В штрафной разобрался с защитниками без паники, суеты – и выдал пас Кудряшову.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Игнатьев Борис
Комментарии (7)
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Тяп-Ляп.
1463113929
Армейцы-говнолит.
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Black Giz
1463120765
Ростсельмаш будет чемпионом!!!
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андрей андреев
1463122818
Род натиском Ростова монолит развалился на 2 кучи,а Зенит на 3
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