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    «Филадельфия» планирует пригласить Ибрагимовича и Терри

    Стали известны трансферные планы клуба «Филадельфия Юнион» благодаря размещенным фотографиям в twitter. Интересно, что в сферу интересов американцев входят нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович и защитник «Челси» Джон Терри. Оба футболиста имеют истекающие контракты со своими клубами ближайшим летом, то есть они могут достаться «Филадельфии» бесплатно.

    Ранее стала известна информация о переговорах Терри с другой командой МЛС – «Нью-Йорк Ред Буллз», а Ибрагимовича в свой новый клуб из Майами приглашал Дэвид Бекхэм.

    Источник: Twitter

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    12.05.2016 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      rm4612 12 мая 2016, 13:14

      Надеюсь, однажды УЕФА и КОНКАКАФ создадут одноматчевый турнир, где будут играть победитель Суперкубка УЕФА и победитель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ.

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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 12 мая 2016, 12:36

      Прощай JT! Прощай кэп

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