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  • Ташуев: «Павлюченко нормальный парень, но что-то его перемкнуло в истории с Селезневым»

Ташуев: «Павлюченко нормальный парень, но что-то его перемкнуло в истории с Селезневым»

12 мая 2016, 11:22
5

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился своими впечатлениями от работы краснодарской команде с Романом Павлюченко и Андреем Аршавиным.

– Как началась история с Павлюченко?

– Я и не думал даже, что эта история дальше пойдет, что она в прессе окажется. На теоретическом занятии делал замечание Селезневу по игре с «Ростовом». Показал характерный момент, когда он не очень хорошо пошел в единоборство, там надо было более агрессивно.

Тут Павлюченко встает и говорит: «А что ему надо было сделать, голову кому-то оторвать?» Что-то такое, в общем. Я говорю: «Ром, подожди, не с тобой сейчас, мы с ним обсуждаем». И что-то Рому понесло: «Вам вообще ничего никогда не докажешь, вы не правы!» Я попросил его выйти и не мешать занятию. Он спокойно встал и вышел. Мы собрались с тренерами и решили отправить его в дубль для профилактики.

Я вообще Рому знаю с детства, со Ставрополя. Он нормальный парень, но что-то его перемкнуло. История с Селезневым и Павлюченко – это обычный рабочий момент, никто о нем не должен был узнавать.

– Аршавин не показывал характер?

– Он тоже хороший парень, только весь в травмах. Когда поехали в Мордовию, сделали ему анализ крови. По какому-то показателю существует норма: около 300. А у Аршавина этот показатель был 8 тысяч! То есть ему нельзя было двигаться, надо было лечиться. Я ему говорю: «Андрей, в Мордовию не лети, порвешься». Он отвечает: «Нет, хочу помочь команде». У нас тогда народу мало было, почти без замен. Я его выпустил на 15 минут правым защитником, он в подкатах начал стелиться и порвался.

Сборы Аршавин у меня проходил без травм. Правда, перед ними у него были проблемы с весом. Видимо, силы воли ему особо не хватало, любил он покушать. Мы ему давали диету, он начал сбрасывать и набирать форму.

Вообще Аршавин абсолютно без каких-либо понтов. Конечно, уровень самооценки у него высокий, но это в хорошем смысле. Пытался на поле молодых футболистов учить, советовал им постоянно, как и где лучше сыграть. Я у него заметил тренерские задатки.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Аршавин Андрей Павлюченко Роман Селезнев Евгений Ташуев Сергей
Комментарии (5)
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андрей андреев
1463041661
По русски это называется бардак.Так и представляю,как Канга говорит Бердыеву-" да я чё должен в подкатах стелиться ? Пол грязный"
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Garrincha58
1463042929
это же Кубань там такое может и быть
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grand-igor
1463053146
Павлюченко нормальный парень а вот Селезнев ГНИЛЫМ оказался
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Diesel133
1463062306
интересно было бы посмотреть, какой из Аршавина выйдет тренер)
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