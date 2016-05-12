«Арсенал» заинтересовался Моратой и Ибрагимовичем после травмы Уэлбека

«Арсенал» намерен приобрести нападающего, который смог бы заменить в составе команды Дэнни Уэлбека.

Напомним, Уэлбек получил травму, и теперь его ждет операция на колене, срок восстановления после которой составит около девяти месяцев.

Сообщается, что Арсен Венгер интересуется несколькими форвардами, среди которых игрок «Ювентуса» Альваро Мората и футболист «ПСЖ» Златан Ибрагимович.

Кроме того, по информации источника, рассматриваются кандидатуры нападающего «Интера» Мауро Икарди из «Интера» и Венсана Янссена из АЗ.