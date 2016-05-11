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    Кузьмин и Рыжиков – в стартовом составе «Рубина» на матч с «Анжи»

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Анжи» на матч 28-го тура Премьер-лиги. С первых минут на поле стадиона в Казани появится Олег Кузьмин, до этого пропустивший из-за травмы три матча кряду.

    «Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Бергстрем, Котуньо, Оздоев, Кисляк, Гекдениз, Канунников, Портнягин, Девич.
    Запасные: Нестеренко, Ткачук, Цакташ, Камболов, Пилявский, Дядюн, Джалилов, Устинов, Ахметов, Билялетдинов, Акмурзин.

    «Анжи»: Юрченко, М. Мусалов, Лазич, Жиров, Менса, Гасанов, Маевский, Тигиев, Амаду, Эбесилио, Боли.
    Запасные: Помазан, Шафинский, Мкртчян, Хадарцев, Джамалутдинов, Абдулавов, Дибиргаджиев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 18:39
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