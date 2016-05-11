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    Кирьяков: «С таким контингентом, как у «Динамо», тяжело бороться за что-то серьезное»

    Старший тренер юниорской сборной России Сергей Кирьяков оценил ситуацию, которая сложилась в московском «Динамо».

    – С таким контингентом, конечно, тяжело бороться за что-то серьезное. С другой стороны, присутствует и достойная группа футболистов, которая, правда, растворилась и смешалась с основной массой. Но хуже всего, что в действиях игроков чувствуется какая-то безнадега. Видишь по их глазам во время матча: они не знают, что делать. И сплоченности нет. Одни валят все на молодых, другие сетуют, что опытные не тащат команду.

    – Можно назвать одной из причин провальной весны зимнюю селекцию «Динамо»?

    – Да. Не могу сказать, влиял ли Кобелева на эти приобретения. По одной информации, он имел карт-бланш на усиление, по другой – был ограничен в своих действиях. Но пришедшие в команду футболисты не усилили «Динамо», а даже где-то ослабили, факт.

    – Главное разочарование в «Динамо» для вас?

    – Погребняк. Сколько говорилось: вот придет и решит все проблемы с атакой. Но на деле вышло полное несоответствие обещанному. К сожалению, Погребняк уже не тот. На него очень рассчитывало руководство «Динамо», потому выписало ему, насколько мне известно, очень приличную зарплату. Теперь можно точно сказать: этот трансфер — ошибка.

    – Не заиграет?

    – Конечно, нет. В футболе все бывает, но все-таки не настолько. Вряд ли после всего нами увиденного Погребняк вдруг начнет забивать как прежде.

    – К Бечираю пригляделись?

    – Пригляделся. Абсолютно средний футболист. Усилением его назвать точно нельзя – позитива в атаке не добавилось, может, даже хуже стало. Нападающий должен забивать или хотя бы создавать остроту. В отдельных эпизодах Бечирай действует неплохо, но стабильности нет. И класса – тоже.

    Такое ощущение, что сделки совершались с наскока, в спешке. Поэтому основной вопрос сейчас: отвечал ли за это Кобелев? Давал добро или все делалось без его ведома? А если без него, кто за эти трансферы в ответе? Непонятная ситуация. И, конечно, нужны изменения в составе. Иначе «Динамо» так и будет волочиться внизу таблицы.

    Негоже это для великого клуба.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.05.2016 08:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 мая 2016, 16:38

      конечно тяжело, но руководство так не считает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 11 мая 2016, 12:03

      всё по делу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 11 мая 2016, 11:50

      Некому забивать - главная проблема

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 мая 2016, 11:04

      Контингент? Попрошу не выражаться

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 мая 2016, 09:38

      Ты сам кот тин ген т

      1
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