Берлускони начинает переговоры с китайскими инвесторами о продаже «Милана»

Представители Fininvest единогласно решили подписать эксклюзивное соглашение с китайцами. На собрании присутствовали президент компании Марина Берлускони и исполнительный директор Паскуале Каннателли.
«Fininvest достигли соглашения на срок действия исключительных прав с группой китайских инвесторов о продаже части акций «Милана». Был подписан меморандум о взаимопонимании, который становится отправной точкой для начала переговоров.
Период эксклюзивности разработан для того, чтобы обсудить сложные вопросы и нужды клуба, а также календарь футбольной деятельности», – говорится в официальном заявлении компании.
Таким образом, это означает, что на данный момент Сильвио Берлускони не будет начинать вести переговоры с кем-то другим.
Источник: Бомбардир.ру