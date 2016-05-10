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    Иванов: «РФПЛ не требовала от судей отвечать Гинеру»

    Глава судейского корпуса РФС Валентин Иванов прокомментировал решение судей РФПЛ дать коллективный ответ президенту ЦСКА Евгению Гинеру, который жестко высказался в адрес Иванова после матча ЦСКА — «Терек» (1:0).

    «В какой-то степени это неожиданность для меня, потому что судьи весьма редко объединяются для того, чтобы донести свою позицию до общественности. Как-то это не очень принято. Ни от кого такого не требовал. Понимаю, как тяжело в конце сезона.

    Желание клубов переложить ответственность с себя на арбитров? Всегда так было. И нынешняя весна в этом смысле — без шансов на изменения. Какие-то спорные моменты могут возникать, и люди будут делать то, о чем вы говорите», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 06:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 мая 2016, 10:36

      Да они правы-такое быд.лячество надо на корню пресекать.

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