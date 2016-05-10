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    У Конте возникло недопонимание с руководством «Челси»

    У будущего главного тренера «Челси» Антонио Конте возникли разногласия с руководством клуба касательно формирования тренерского штаба.

    Источник сообщает, что клуб позволил итальянскому наставнику пригласить четырех новых помощников вместо семерых, как того захотел сам специалист. Так, «Челси» не разрешил Конте нанять Массимо Карреру, Мауро Сандреани и нового тренера вратарей.

    К слову, лондонский клуб дал согласие на включение в тренерский штаб помощника Конте в итальянской сборной Анжело Алессио, тренеров по физподготовке Паоло Бертелли и Джулио Тоу, а также аналитика Джанлуки Конте.

    Напомним, что Антонио Конте возглавии «Челси» после Евро-2016.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    10.05.2016 06:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 мая 2016, 09:13

      Леню Слуцкого нужно со штабом своим

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      Xiko > Kulimen 10 мая 2016, 13:00

      азхахахха) да

      0
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      ...
      Рейтинг: +50

      roskaz > Kulimen 10 мая 2016, 18:10

      Дёшево и сердито :-)

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 мая 2016, 07:57

      Рановато для разногласий...(((

      0
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 10 мая 2016, 06:34

      И не придет?

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