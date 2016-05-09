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    Билич: «Поражение от «Суонси» свело меня с ума»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич остался недоволен игрой своих подопечных в проигранном матче 35-го тура чемпионата Англии с «Суонси Сити» (1:4).

    «После этого поражения я был жутко сердит, оно свело меня с ума. Не испытывал никакого разочарования, поскольку все место заняла злость. Разочарование чувствуешь после упущенной победы или несправедливого результата, но в этом матче ничего такого не было. Игроки не делали того, что должны были.

    В поединке с «Манчестер Юнайтед» нам необходимо сыграть куда лучше», – отметил хорватский специалист.

    Источник: Goal.com

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    09.05.2016 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 22:23

      Следующим матчем будет руководить из дурдома?

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