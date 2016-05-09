Самедов: «У «Локомотива» уже нет шансов на Лигу чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов выразил мнение, что в этом сезоне "железнодорожники» потеряли шансы занять второе место в российской Премьер-лиге.

– Как считаете, побороться за Лигу чемпионов еще реально?

– Думаю, у нас уже нет шансов на второе место. Будем исходить и того, что нужно набрать максимальное количество очков в оставшихся турах и подняться как можно выше.

– Весной «Локомотив» играет довольно натужно. Насколько это неожиданно для вас самих?

– Конечно, мы хотим, чтобы все шло как по маслу, но получается пока действительно натужно. Почему? Потому что идет важная часть сезона, где-то везет, где-то нет.

– Многие специалисты считают, что «Локомотиву» не хватает креативности и нестандартных ходов в атаке. Согласны?

– Может быть.

– Получается, уход Ниасса стал невосполнимой потерей для «Локомотива"?

– Ушел, и ушел… Кто есть, теми и играем. Стараемся исходить из того, что имеем.