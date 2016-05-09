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Самедов: «У «Локомотива» уже нет шансов на Лигу чемпионов»

9 мая 2016, 12:20
8

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов выразил мнение, что в этом сезоне "железнодорожники» потеряли шансы занять второе место в российской Премьер-лиге.

– Как считаете, побороться за Лигу чемпионов еще реально?

– Думаю, у нас уже нет шансов на второе место. Будем исходить и того, что нужно набрать максимальное количество очков в оставшихся турах и подняться как можно выше.

– Весной «Локомотив» играет довольно натужно. Насколько это неожиданно для вас самих?

– Конечно, мы хотим, чтобы все шло как по маслу, но получается пока действительно натужно. Почему? Потому что идет важная часть сезона, где-то везет, где-то нет.

– Многие специалисты считают, что «Локомотиву» не хватает креативности и нестандартных ходов в атаке. Согласны?

– Может быть.

– Получается, уход Ниасса стал невосполнимой потерей для «Локомотива"?

– Ушел, и ушел… Кто есть, теми и играем. Стараемся исходить из того, что имеем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Ниасс Умар
Комментарии (8)
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Zeff
1462801896
Просто бегать и мяч поперёк поля катать, мало.
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Merovingen
1462804877
Тут бы в ЛЕ попасть хотя бы, после ничьи с КС можно было забыть о ЛЧ. Ну и в ЛЧ пока делать нечего с такой игрой.
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west29
1462806530
попробуйте ньяса забрать он в эвертоне все равно на скамейке сидит а в локо есть вариант в еврокубках
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налим
1462827585
понятное дело нет 4 и то хорошо бы в лигу европы попасть бы.
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Hastalamuerte
1462864197
в пятерке бы удержаться, а в целом нам и в ле делать нечего, пока трансферная политика не начнет работать на футбол, а не на прибыль, как она работает сейчас :(
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LokoGoGo
1462876297
Товарищи, а поменялись же вроде правила попадания в ЛЕ. Если Зенит занимает 3-4 место в ЧР, то команда, занимающая 5 место попадает в ЛЕ?
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Garrincha58
1462885834
а они и так не были с такой то игрой
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jeremi.10
1462904094
Конечно, нет, не хрен было два матча принципиальным соперникам проигрывать!
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