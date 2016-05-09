Санчес обойдется «МЮ» в 80 миллионов

Полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес следующий сезон может начать в составе «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о проведении удачных переговоров между сторонами. Как информирует BT Sport, 18-летний игрок сборной Португалии обойдется англичанам в 40 миллионов евро чистыми деньгами плюс еще столько же «МЮ» заплатит бонусами.

В текущем сезоне Санчес сыграл 24 матча в чемпионате Португалии, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.