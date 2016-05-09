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Санчес обойдется «МЮ» в 80 миллионов

9 мая 2016, 09:19
10

Полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес следующий сезон может начать в составе «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о проведении удачных переговоров между сторонами. Как информирует BT Sport, 18-летний игрок сборной Португалии обойдется англичанам в 40 миллионов евро чистыми деньгами плюс еще столько же «МЮ» заплатит бонусами.

В текущем сезоне Санчес сыграл 24 матча в чемпионате Португалии, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Трансферы Бенфика Манчестер Юнайтед Саншеш Ренату
Комментарии (10)
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timurrazz
1462774923
эм...пусть сначала Марсьяль отобьет затраты на него, а потом уже и Санчесах можно думать
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Baich
1462775346
Пипец а не ценник
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Kano
1462778585
Лохотрон.
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BarcelonianDestroyer
1462779288
За 24 матча одна голевая и два гола,за что 40?
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Сергей Свояк
1462784153
Совсем что ли?
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LOKOfanatik19
1462787015
Блин, я уже подумал Алексис.... Вот бомбардир, умеет облапошить!
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Deadpool_mazafaka_biz
1462800997
а че не 100
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джон базелон
1462815512
МЮ последнее время полюбил тратить огромные деньги в пустую.А своих воспитанников не могли разглядеть,посмотрите как Решфорд играет!Португальские клубы вообще молодцы,научились всем продавать игроков в 10 раз больше наминальной цены!
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