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    Коноплянка сменил фамилию на Коно

    Нападающий «Севильи» Евгений Коноплянка столкнулся со сложностью произношения своей фамилии в Испании, ради чего пришлось сменить ее в паспорте на более простую.

    «Что только не говорят: и Чокоплянча, и Шокоплянча… Я говорю: давайте уже меня шоколадкой называть. Для них вообще слово Женя – это очень тяжело. Евгений – это нереально. Я уже в паспорте себе поменял фамилию на Коно, чтобы для них было проще», – рассказал Коноплянка в эфире ТВ-шоу «Профутбол».

    В текущем сезоне Коноплянка сыграл за «Севилью» в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 08:51
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 9 мая 2016, 16:29

      Он же в шутку это сказал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      ambassador1986 9 мая 2016, 14:07

      да лукавит он всё, Евгений - имя интернациональное, что сложного произносить по испански? м. Eugenio (Эухенио), уменьшительные - Eugenito (Эухенито), Geño (Хеньо)
      Источник: http://kurufin.ru/html/Transla
      te/evgeniy.html

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 мая 2016, 12:44

      Ещё пол бы сменил, гейропеец хренов.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 9 мая 2016, 12:12

      Хохол и есть хохол))) Позорные бандерлоги.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > redarmy83 9 мая 2016, 15:11

      Скройся, вата.А лучше вскройся, имбицил.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Тraumtanzеr 10 мая 2016, 17:16

      Отрежь себе пальцы, уродец свидомый, и чеши отсюда.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > SKS6891 11 мая 2016, 19:53

      Свидомый?Я вообще-то Русский и к Украинцам отношусь как к Братьям, а ты похоже чурка конченая.Вали в аул обратно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 9 мая 2016, 12:06

      Бред несёте Евгений. Фамилия это наследие Вашей семьи. Вам в паспорт ни один Испанец не смотрит, кроме "КПП", а на футболке во время игры будьте хоть Машей. Вы считаете. что так Европецам удобно, а Вам не стыдно самому стелиться...

      4
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      Рейтинг: +77

      Truly 9 мая 2016, 11:48

      Все равно как в статейке - "Украинцы больше не хотят быть Козлами, Писюками и Дулями" :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 9 мая 2016, 11:47

      клоун-вот твоя фамилия

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 9 мая 2016, 11:39

      Коноплянка - Pardillo (исп.), Linnet англ.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Торпедо 67 9 мая 2016, 11:37

      ну и дурак.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 мая 2016, 11:34

      Самому не стыдно то?

      3
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