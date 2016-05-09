Аллегри: «Поражение, которое пойдет нам на пользу»

Ой, любит италомафия в тото поиграть, хлебом не корми!
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что поражение от «Вероны» (1:2) должно пойти его команде на пользу.
«Поражение, которое пойдет нам на пользу. Так как оно напомнит нам, что только при правильном подходе мы можем быть непобедимы!», – написал Аллегри в своем Twitter.
Напомним, что «Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А с октября прошлого года.
Sconfitta che ci fa bene perchè ci ricorda che con l'approccio sbagliato non siamo invincibili!— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 8 мая 2016 г.