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    Аллегри: «Поражение, которое пойдет нам на пользу»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что поражение от «Вероны» (1:2) должно пойти его команде на пользу.

    «Поражение, которое пойдет нам на пользу. Так как оно напомнит нам, что только при правильном подходе мы можем быть непобедимы!», – написал Аллегри в своем Twitter.

    Напомним, что «Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А с октября прошлого года.

    Источник: Twitter

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    09.05.2016 07:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 мая 2016, 10:13

      Ой, любит италомафия в тото поиграть, хлебом не корми!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > BYAKONERI 9 мая 2016, 11:15

      И что? %))

      2
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