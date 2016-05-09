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    «Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А с октября прошлого года

    «Ювентус», уже обеспечивший себе чемпионское звание, потерпел поражение в поединке 37-го тура Серии А от «Вероны» (1:2), которая досрочно «завоевала» путевку в дивизион рангом ниже. Это поражение стало для «бьянконери» первым в чемпионате с 28-го октября прошлого года, когда в рамках 10-го тура «старая синьора» уступила на выезде «Сассуоло» (0:1).

    Таким образом, прервалась серия туринского клуба из 26-ти игр без поражений, 25 из которых заканчивались победой подопечных Массимилиано Аллегри. Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» добыл свое пятое чемпионство подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 01:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -16

      scikuni 9 мая 2016, 09:16

      пилеж очков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 9 мая 2016, 07:16

      расслабились((( решили не напрягаться, чемпионство же в кармане

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 9 мая 2016, 03:57

      я думал они настоящие чемпионы а они дутые

      -2
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