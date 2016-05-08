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    Венгер: «Удивило то, как «Сити» резко пошел в атаку в дебюте матча»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» в игре 37-го тура АПЛ (2:2), отметив, что был удивлен натиском «горожан» в дебюте матча.

    «Удивило то, как «Сити» резко пошел в атаку в дебюте матча. Но мы проявили характер и смогли сдержать этот напор. Футболистам «Манчестер Сити» хотелось порадовать Пеллегрини в его последней встрече на родном стадионе, они показали себя с самой лучшей стороны. Не думал, что сможем забить при счете 1:1, однако, пропустив второй мяч, мы продемонстрировали желание и у нас снова начали появляться моменты у ворот соперника. Проигрыш не входил в наши планы.

    Теперь мы должны закончить начатое в игре с «Астон Виллой» – хотим завершить сезон победой перед своими зрителями», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    08.05.2016 21:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 8 мая 2016, 22:23

      Удивило ???
      Что-то несет Венгер вообще какую-то фигню

      Завязывай Арсен, все просим тебя - проведи достойно летнее ТО, следующий сезон, который для тебя - уверен, будет последним. Хватит уже лажать, хватит!!!!!

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      Рейтинг: +12

      B@uk@ 8 мая 2016, 22:02

      Отличный был матч!!!

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