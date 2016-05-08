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    МЛС. Игуаин и Дрогба помогли «Коламбусу» и «Монреалю» устроить голевую феерию

    Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. В игре между «Коламбусом» и «Монреаль Импакт» было забито 8 мячей, но победитель выявлен не был: в добавленное время канадская команда смогла гарантировать себе ничью.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Ванкувер Уайткепс – Портленд – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Борчерс, 34; 1:1 – Кудо, 60; 2:1 – Боланос, 66.

    Коламбус – Монреаль Импакт – 4:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Камара, 16; 1:1 – Пьятти, 26; 2:1 – Камара, 45; 3:1 – Игуаин, 48; 4:1 – Игуаин, 53 (с пенальти); 4:2 – Дрогба, 57 (с пенальти); 4:3 – Пьятти, 58; 4:4 – Одуро, 93.

    Торонто – Даллас – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эндо, 28.

    Хьюстон – Канзас Сити – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Барнес, 30; 2:0 – Венгер, 46.

    Колорадо – Реал Солт-Лейк – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джонс, 47.

    Сиэтл – Сан-Хосе – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Демпси, 30; 2:0 – Моррис, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 12:00
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