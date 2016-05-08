Скоулз: «Ван Гаал вообще осознает, какой великий клуб он возглавляет?»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал наставника «красных дьяволов» Луи ван Гаала, который ранее заявлял, что будет доволен четвертым местом в турнирной таблице.

«Последние события заставили меня задуматься о том, осознает ли вообще ван Гаал, какой великий клуб он возглавляет. Занять четвертое или пятое место в Премьер-лиге и возможно выиграть Кубок Англии... Может быть, этого маловато для «Манчестер Юнайтед»? Я думаю, что если он хочет остаться в клубе, ему стоит повысить стандарты. Да, может быть, он не всегда может выигрывать трофеи, но ожидания должны быть выше», — заключил Скоулз.