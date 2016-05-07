Дзюба: «Я в стиле Тьерри Анри в дальний положил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал исход матча 27-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).

– Наверное, так все и предполагалось. Это очень непростой выезд, «Анжи» терять нечего. Нам же где-то не хватало эмоций после победы в кубке. Так что рады успеху. Три очка – самое главное в такой погоне. А играть со всеми непросто. Понимали, что соперник будет действовать на контратаках, создавать моменты. Но, думаю, кроме одной ситуации с угловым все остальное было околодавлением. Вроде и опасно, но до ударов не доходило.

– У вас же было еще несколько моментов, могли сделать дубль.

– В первом был офсайд, а во втором Юрченко отбил попой. Честно, давно такого не видел. Но, повторюсь, главное – мы выиграли. Хотя эмоций не хватило. Если бы все сыграли на 100%, могли бы забивать и больше. Зоны были, они раскрывались. Но как получилось, так получилось. Три очка – а все остальное не так важно.

– 20-й голевой пас Халка – он повторил рекорд. Знали об этом?

– Не знал. Значит, еще поздравим! Но надо отметить и Шатова – он здорово пропустил мяч, а я уже в стиле Тьерри Анри в дальний положил, – сказал Дзюба.