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Дзюба: «Я в стиле Тьерри Анри в дальний положил»

7 мая 2016, 21:01
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал исход матча 27-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).

– Наверное, так все и предполагалось. Это очень непростой выезд, «Анжи» терять нечего. Нам же где-то не хватало эмоций после победы в кубке. Так что рады успеху. Три очка – самое главное в такой погоне. А играть со всеми непросто. Понимали, что соперник будет действовать на контратаках, создавать моменты. Но, думаю, кроме одной ситуации с угловым все остальное было околодавлением. Вроде и опасно, но до ударов не доходило.

– У вас же было еще несколько моментов, могли сделать дубль.

– В первом был офсайд, а во втором Юрченко отбил попой. Честно, давно такого не видел. Но, повторюсь, главное – мы выиграли. Хотя эмоций не хватило. Если бы все сыграли на 100%, могли бы забивать и больше. Зоны были, они раскрывались. Но как получилось, так получилось. Три очка – а все остальное не так важно.

– 20-й голевой пас Халка – он повторил рекорд. Знали об этом?

– Не знал. Значит, еще поздравим! Но надо отметить и Шатова – он здорово пропустил мяч, а я уже в стиле Тьерри Анри в дальний положил, – сказал Дзюба.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Георгий 07 01 93 рус
1462644402
хах блять,бабло платят,хоть бы скромней был!!!Тебе до анри как свинье до неба!!!!идиот....
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Rzn_za_cska
1462644812
нда.... нет слов
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SPARTAK-ARMANi
1462646289
сука ты олень ебаный тебе до анри как до китая раком. как же я тебя ненавижу. стоит выиграть и забить гол как ты сразу везде пасть свою открываешь. а как проиграешь гон--дон так ни одного слова от тебя не слышно.
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RUSARM
1462646298
Да тебе до Анри дубине языкастому,как до Берлина раком!!!! Далдоном был,далдоном и остался,как будто ты Барсе или Реалу забил,а не последней команде РПЛ!!!
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koli4ka
1462647967
деревяшка, стиль Анри-это нечто, а твой стиль, как в орангутана-две ноги и обе задние...
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Boozman
1462651528
Он у нас на громкие интервью способен только когда выигрывают, а как трактористам 3-0 влетели, так сразу виноватых искать начал и посылал всех. Как говорят нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Язык бы свой острый прибрал
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арейская
1462670188
Узнаю Дзюбу, его уже не переделаешь...
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alievsodik
1462675000
Да ты что??
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veksill
1462689828
Тебе до Анри, Как раком до китая , бревно ходячие. Лучше Халку Спасибо скажи.
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diadushka
1462705624
Хорошо еще не сказал: Анри когда играл забивал в моем стиле)))
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