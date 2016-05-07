Виллаш-Боаш: «Если «Анжи» вылетит из РФПЛ, то сможет вернуться обратно»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оценил игру своих подопечных в матче 27-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0), а также поделился впечатлениями от пребывания в Махачкале.

«Сложная игра. Мы боролись до самого конца, поскольку не смогли забить второй гол, который мог бы придать нашей игре спокойствия. Первый тайм провели хорошо, второй – не так, поскольку «Анжи» поверил, что может добиться результата, и заставил нас побегать. Так что во втором тайме все могло сложиться иначе, это была открытая игра. Но по первому тайму – заслуженная победа. «Анжи» сражался, действовал организованно, мы же набрали очки и продолжаем бороться за самые высокие места.

Времени увидеть Махачкалу у меня, честно говоря, не было. Мы обычно прилетаем, едем из аэропорта сразу в отель и потом на матч. Знаю, что здесь вкусная икра, рыба. Стадион – один из лучших в лиге, все в порядке. Так что, думаю, даже если «Анжи» вылетит в первый дивизион, то сможет вернуться обратно», – сказал Виллаш-Боаш.