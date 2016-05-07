Хохлов: «Хотелось бы видеть «Ростов» в ранге чемпиона России»

Бывший главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент донская команда занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место.

– Среди соперников «Ростова» под конец турнира остался ряд команд, что сами могут попытаться сыграть «ростовскую модель».

– У «Ростова» все матчи с соперниками, что играют от обороны, проходили тяжелее. Мне кажется, по крайней мере, взглядом со стороны – что «Ростову» гораздо легче играть образно с «Зенитом», ЦСКА и другими подобными командами, что действуют от своей игры, а не от соперника. Нынешнему «Ростову» это на руку. Матчи с командами из лидирующей группы у «Ростова» складывались гораздо лучше, нежели с клубами, что играют от обороны.

– Вы сами верите в то, что «Ростов» сможет стать чемпионом или нет?

– Знаете, мне бы хотелось видеть «Ростов» на первом месте в этом чемпионате, чего им и желаю.