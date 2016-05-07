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    Газизов: «Хочется сохранить Зинченко в «Уфе»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о возможном уходе из команды хавбека Александра Зинченко. Напомним, сегодня агент 19-летнего украинца сообщил, что «Манчестер Сити» обратился к башкирскому клубу с просьбой разрешить вести с игроком переговоры о личном контракте. Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересована дортмундская «Боруссия».

    «Я не буду это никак комментировать. Не раз говорил, что по нему есть предложения, много клубов называлось: «Манчестер Сити», «Боруссия».

    Отступные? Тоже, без комментариев. Мне бы самому хотелось, чтобы он остался в «Уфе». Он сегодня ─ яркий игрок, которого любят болельщики, является любимчиком команды, многие даже приходят на стадион, чтобы посмотреть конкретно на него», – сказал Газизов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.05.2016 16:39
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