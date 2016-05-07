Шатов, Халк и Дзюба выйдут в основе «Зенита» на матч против «Анжи

Стали известны стартовые составы на поединок 27-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Зенитом».
Анжи: Юрченко, Гаджибеков, Лазич, Жиров, Мусалов, Мкртчян, Маевский, Бериша, Амаду, Максимов, Боли.
Запасные: Помазан, Шафинский, Тигиев, Менса, Гасанов, Эбесилио, Джамалутдинов, Абдулавов.
Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Юсупов, Шатов, Халк, Дзюба.
Запасные: М. Кержаков, Рудаков, Андреев, Долгов, Богаев, Маурисио, Иванов, Жирков.
Матч состоится сегодня и начнется в 17:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
Источник: Бомбардир.ру