Шатов, Халк и Дзюба выйдут в основе «Зенита» на матч против «Анжи

Стали известны стартовые составы на поединок 27-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Зенитом».

Анжи: Юрченко, Гаджибеков, Лазич, Жиров, Мусалов, Мкртчян, Маевский, Бериша, Амаду, Максимов, Боли.

Запасные: Помазан, Шафинский, Тигиев, Менса, Гасанов, Эбесилио, Джамалутдинов, Абдулавов.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Витсель, Юсупов, Шатов, Халк, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Рудаков, Андреев, Долгов, Богаев, Маурисио, Иванов, Жирков.

Матч состоится сегодня и начнется в 17:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.