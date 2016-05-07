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    Раньери: «Убью игроков своими руками, если празднование чемпионства скажется на игре»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями перед матчем 37-го тура АПЛ против «Эвертона».

    Наставник прокомментировал историю трехлетней давности, когда «Лестер», обеспечив себе выход из Чемпионшипа в АПЛ, проиграл домашний матч «Брайтону» со счетом 1:4 и прервал серию из 21 встречи без поражений.

    «Они тогда проиграли, да, кто-то рассказывал мне. Если это случится снова, я убью их своими собственными руками.

    Конечно, они отмечают чемпионство, это великое достижение для каждого. Я очень счастлив, когда вижу, что счастливы город и фанаты.

    Но игроки очень хорошо тренировались в четверг, и я жду хорошей игры в субботу против «Эвертона».

    Я наблюдал за тренировкой –все было хорошо. Сейчас важно очистить разум и дальше делать свою работу. Это все очень мило, но наша работа – играть в футбол.

    Мы чемпионы, но «Эвертон» захочет обыграть нас, так что нужно вернуться к работе», – сказал Раньери.

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.05.2016 01:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 7 мая 2016, 16:28

      Ты супер.Клаудио))))) Всевышний вознаградил тебя за твое умение терпеть. Ты терпел всю карьеру,и заслужил вписать свое имя в историю футбола!!! Поздравляю!!!

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 12:39

      Кто нить знает, как БУХАЮТ англичане? ВАУ-ХА-ХА-ХА!!! до полной белой гарячки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 7 мая 2016, 12:15

      Этот дядька лучший

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      KWN37 7 мая 2016, 12:04

      Не убьет, сам еще с каждым чокнется...Такое дело заворотили, теперь можно и булки расслабить.Молодцы, парни, можно и нужно начать отмечать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 7 мая 2016, 11:08

      Правильно, отмечать надо по окончании сезона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 7 мая 2016, 09:25

      ПСЖ тоже после чемпионства отдали очки.Все живы здоровы.

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 7 мая 2016, 09:11

      Да пусть бухают, заслужили

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 мая 2016, 05:47

      Ну проиграют два матча, это уже ничего не изменит

      -1
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 7 мая 2016, 02:50

      Так из и надо!

      1
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      Рейтинг: +40

      Aiur 7 мая 2016, 02:49

      Красава!

      0
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