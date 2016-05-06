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    Божович: «Не понимаю болельщиков «Локомотива», кричащих: «Уберите бабу из клуба»

    Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович вспомнил о своей работе в «Локомотиве», а также рассказал о взаимоотношениях с президентом железнодорожников Ольгой Смородской.

    – «Ростов» – один из самых ярких этапов вашей карьеры в России. А «Локомотив»?

    – Команда взяла Кубок России. И пусть меня уволили за неделю до финала, все равно считаю, что кое-что для этой победы сделал. Поэтому остались приятные воспоминания и о «Локомотиве», и о «Ростове». Но в ближайшем матче буду болеть за «Ростов». За друзей, которые меня так здорово приняли в команде. За прекрасных местных фанатов, которые очень поддерживали. Чего мне, кстати, не всегда хватало в «Локо».

    – Почему?

    – Часто на матчах фанаты вместо того, чтобы поддерживать клуб, кричали: «Уберите бабу из клуба». Не понимаю этого. Не важно, кто там рулит клубом. Это же ваша команда!

    – Как вам работалось с Ольгой Смородской?

    – Она очень хороший президент. У меня с ней никогда не было проблем.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.05.2016 17:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 мая 2016, 20:18

      Какая она БАБА?она же спортсменка(лыжница),музыкант(
      виолончелистка), комсомолка-революционерка,экон
      омист-математик,подполковник, банкир и наконец-просто не красавица!!!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 мая 2016, 19:03

      кому интересно мнение лизуна? хороший она президент, ну тогда строчни ей приедь.......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Motiv 6 мая 2016, 18:30

      Уберите бабу из клуба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 6 мая 2016, 17:55

      Уберите бабу из клуба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +504

      alex-76 6 мая 2016, 17:46

      «Уберите бабу из клуба».

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 6 мая 2016, 17:41

      У тебя не было, а у болельщиков есть, Клубный проект, это не только деньги, но и болельщики, которые хотят побед и кубков....

      2
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