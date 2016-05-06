Ломбертс не полетел с «Зенитом» на матч против «Анжи»

Стала известна заявка игроков «Зенита», которая отправилась в Махачкалу на матч 27-го тура РФПЛ против «Анжи». Отметим, что вместе с командой не полетел защитник Николас Ломбертс. Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков.

Защитники: Игорь Смольников, Дмитрий Богаев, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Андрей Иванов.

Полузащитники: Хави Гарсия, Маурисио, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Олег Шатов.

Нападающие: Халк, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов.