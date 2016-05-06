Луческу: «Поздравил игроков за тот путь, который они прошли в Лиге Европы»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу после поражения от «Севильи» подвел итоги выступления донецкой команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

– Что вы сказали команде в раздевалке после матча?

– Я поздравил команду за тот путь, который прошли в Лиге Европы! Не будем забывать, что за текущий год мы потеряли шесть основных игроков. Самыми ощутимыми из них были Фред и Тейшейра в январе. Их заменили два украинских футболиста Малышев и Коваленко, и очень успешно: ребята хорошо выглядели на протяжении всего этого времени. Они молодые игроки. Им еще нужно время, чтобы набраться опыта. Поэтому я футболистов только поздравил. Сказал, что второй тайм мы начали не так, как должны были это делать. Знали о том, что «Севилья» войдет во вторую половину очень агрессивно. Нам нужно было иметь терпение 5–10 минут, действовать так, как в концовке первого тайма. Еще раз: ненормально, играя на выезде, получить два гола в свои ворота на контратаках.

– После этого матча вы стали ближе к тому, чтобы продлить контракт с «Шахтером» или уйти?

– Мы сегодня проводили очень важный матч. В воскресенье нас ждет игра чемпионата с «Карпатами», а в среду – вторая кубковая встреча с «Александрией». Пока это единственные моменты, которые меня интересуют. Для всего остального будет время.