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    Ибрагимович может вернуться в «Милан»

    Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, заявил, что не исключает возвращения игрока в «Милан».

    «Ибрагимович может вернуться в Италию, в «Милан», – сказал Райола.

    Напомним, соглашение шведа с «ПСЖ» рассчитано до лета нынешнего года. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вест Хэм». В текущем розыгрыше Лиги 1 Ибрагимович принял участие в 28-ми поединках, забив 34 мяча и сделав 13 голевых передач.

    Источник: Goal.com

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    05.05.2016 23:21
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 7 мая 2016, 11:09

      Шева вернулся. Кака вернулся. Почему бы и нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 мая 2016, 08:45

      не возращаются туда,где отреклися от тебя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 6 мая 2016, 08:18

      Ибра кадабра! Давай возвращайся в великий Милан

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