Ибрагимович может вернуться в «Милан»

Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, заявил, что не исключает возвращения игрока в «Милан».

«Ибрагимович может вернуться в Италию, в «Милан», – сказал Райола.

Напомним, соглашение шведа с «ПСЖ» рассчитано до лета нынешнего года. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Вест Хэм». В текущем розыгрыше Лиги 1 Ибрагимович принял участие в 28-ми поединках, забив 34 мяча и сделав 13 голевых передач.