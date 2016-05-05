Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджибеков: «В матче с «Зенитом» нужно выходить на поле и биться на 110 процентов»

    Защитник «Анжи» Али Гаджибеков выразил надежду, что махачкалинцам удастся зацепиться за очки в домашнем поединке 27-го тура РФПЛ с «Зенитом».

    «Зенит» – классная команда с индивидуально очень сильными футболистами. Халк, Витсель, Шатов и Дзюба сейчас на ходу. Нам нельзя опускать руки, необходимо выходить на поле и биться на 110 процентов. Мы будем играть дома, будет чуть-чуть легче, поэтому верю, что сможем взять очки у «Зенита». Надеюсь, мы реализуем свои шансы и не дадим сыграть лидерам соперника.

    Насколько реально сыграть так, как это удалось «Ростову»? Не считаю тот успех обычной удачей, ведь ростовчане обыграли дома и «Зенит», и ЦСКА, и «Спартак» – практически всех лидеров. С такими командами им легче играть, когда можно действовать на контратаках. Нам будет сложно сыграть, как «Ростов», но мы не имеем права выходить на поле без веры в себя. Лучше тогда вообще не выходить.

    Зенитовцы наверняка понимают, что им практически нельзя допускать осечек, потому что помимо ЦСКА и «Ростова» вровень с ними идет «Краснодар». Не знаю, как насчет первого места, но за второе «Зенит» будет бороться до конца. Игра с нами для них очень важна. Сами футболисты говорят об этом», – сказал Гаджибеков.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2016 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 6 мая 2016, 02:52

      Ничто вас не спасёт.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11