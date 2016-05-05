Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Элиа сделал тату в честь победы «Фейеноорда» в Кубке Голландии, допустив две ошибки в названии команды

    Хавбек «Фейеноорда» Эльеро Элиа сделал на ноге татуировку в честь победы роттердамцев в Кубке Голландии. При этом, он умудрился допустить две ошибки в названии собственной команды: вместо Feyenoord на нижней конечности футболиста красуется надпись Fenenoond. Помимо этого, полузащитник неправильно указал дату финального поединка – 24 мая вместо 24 апреля 2016-го года.

    Напомним, в финале «Фейеноорд» одержал победу над «Утрехтом» (2:1), завоевав таким образом свой 12-й национальный кубок в истории. В нынешнем сезоне Элиа принял участие в 23-х матчах, отличившись пять раз.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2016 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 6 мая 2016, 08:48

      Уснул на тусе - проснулся с тату.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 5 мая 2016, 20:01

      С детства за Фененонд!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 5 мая 2016, 19:21

      Ахахахахахаха,была история:когда тип в Китае набил иероглифы какие то ,приехал в Россию,походил полгода,пока ему на улице случайная прохожая женщина не сказала,что у него набито название китайской лапши :D

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > narkozanos 7 мая 2016, 01:07

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 5 мая 2016, 18:58

      вот осел!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 мая 2016, 18:57

      Мастер был болелой аякса?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Иванилдо 5 мая 2016, 18:51

      Одна же ошибка в названии? вместо y - n

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl > Иванилдо 5 мая 2016, 19:54

      Нет,еще вместо r — n

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11