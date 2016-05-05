Владелец «Лестера» потратит миллион на подарки футболистам

Владелец «Лестер Сити» и компании King Power бизнесмен из Тайланда Вишай Шривадданапрабха решил сделать подарки своим футболистам за победу в чемпионате Англии. В качестве такого бонуса был выбран автомобиль Mercedes B-Class Electric Drive стоимостью 32670 фунтов стерлингов. Общая стоимость затрат на покупку автомобилей для 30 футболистов составит порядка одного миллиона фунтов.

Ранее стало известно, что праздновать победу команда будет в Лас-Вегасе. Затраты на поездку в США также взял на себя Шривадданапрабха.