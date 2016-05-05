Бэйл: «Не имеет значения, автогол это или нет»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0). Единственный мяч отправил в свои ворота Фернандо, но поначалу точный удар был записан на Бэйла.

«Не имеет значения, кто забил и был ли это автогол. Главное, что у нас снова есть возможность выиграть Лигу чемпионов.

Я чувствовал, что мы близки к тому, чтобы убить интригу, но не можем создать хороший момент.

Я пришел в «Реал», чтобы выигрывать Лигу чемпионов. Одну я уже выиграл, а теперь есть шанс победить еще раз.

Я чувствую, что становлюсь более зрелым. Мой испанский стал лучше, и я все больше интегрируюсь в команду. Чувствую, что основные трудности позади и наслаждаюсь футболом в «Реале», – сказал Бэйл.