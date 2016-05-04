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    Дзадза может перебраться в «Лестер»

    Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза может продолжить свою карьеру в «Лестер Сити». Чемпион Англии этого сезона очень заинтересован в приобретении игрока.

    Как сообщает источник, спортивный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта в ближайшее время должен будет встретиться с агентом футболиста для обсуждения будущего 24-летнего форварда.

    В текущем сезоне Дзадза в 22 матчах за туринский клуб забил восемь мячей и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость итальянского нападающего в 11 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    04.05.2016 15:30
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