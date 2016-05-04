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    Ребко: «Спартак» так подкалывал Дзюбу, что на ответные остроты можно не обращать внимания»

    Экс-хавбек «Спартака» Алексей Ребко признался, что с пониманием относится к нападающему «Зенита» Артема Дзюбе, который довольно часто подкалывает красно-белых.

    «Я переживаю за «Спартак», но только тогда, когда смотрю на своего отца, если честно. Он всегда с красно-белыми. Конечно, мне неприятно то, что происходит в клубе. Если говорить о нелестных высказываниях Дзюбы в адрес бывшего клуба, то, вы знаете, в течение того времени, когда Артем играл в команде, «Спартак» так его подкалывал, что сейчас шутки, остроты Артема в направлении красно-белых просто ничто», — сказал игрок «Луча-Энергии».

    Источник: ФК «Луч-Энергия»

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    04.05.2016 11:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2250

      kvm 4 мая 2016, 18:58

      Это типа: - Дзюба, не видел мой кошелёк?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 мая 2016, 15:05

      После Зенита Дзюбу в цирк на цветном, цвета менять он умеет

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 4 мая 2016, 13:40

      А Спартак на каком месте щас?говорят Карпин вернется,и сделает из спартачка новый Лестер!!!

      -2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > hodyrev 4 мая 2016, 15:49

      Карпин, если только хвост себе подрежет, может лишь новый "Карпи" сделать.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 4 мая 2016, 11:57

      Да деФка скуливая твой Дзюба...

      0
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