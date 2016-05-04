Роджерс не против возглавить «Селтик»

Бывший наставник «Ливерпуля» Брендан Роджерс во всю готовится к возобновлению тренерской работы, хотя на данный момент в его услугах нет заинтересованных коллективов.

«У меня нет никаких конкретных предложений о работе. Но, конечно, я бы хотел вернуться к работе уже этим летом.

Сейчас много говорят о «Селтике» и я готов сказать, что это — невероятный клуб. Возможно, в шотландской лиге не там много конкуренции, но «Селтик» — один из самых известных клубов мира, я бы хотел в нeм поработать», — сказал британец.