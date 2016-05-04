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  • Гвардиола: «Отдавал всю жизнь «Баварии». Надеюсь, новый тренер будет счастлив здесь»

Гвардиола: «Отдавал всю жизнь «Баварии». Надеюсь, новый тренер будет счастлив здесь»

4 мая 2016, 01:45
15

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола после поражения от «Атлетико» в двухматчевом противостоянии 1/2 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что гордится своими подопечными. Напомним, что по окончании сезона испанский специалист покинет мюнхенскую команду и возглавит «Манчестер Сити».

«Мои поздравления «Атлетико». Это был хороший матч. Уверен, что во всей Европе насладились этой игрой. Мы сделали все, что могли. Горжусь своими подопечными. Эту команду ждет блестящее будущее. Сегодня мы все – я, игроки и болельщики – расстроены, но мои парни все равно могут гордиться тем, что им удалось сделать в этом сезоне.

Мне нравилось здесь работать из-за этих футболистов. Новый тренер должен быть счастлив, что сможет работать с ними. Конечно, я хотел выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» и делал все для этого, я всю свою жизнь отдавал этой команде.

Я горжусь нами. Мы очень хорошо играли во втором тайме в Мадриде и на протяжении всего матча сегодня. Мы играли просто прекрасно против «Ювентуса», «Бенфики» и «Атлетико».

Повторюсь, моей целью была победа в Лиге чемпионов с «Баварией», и мы играли настолько хорошо, насколько могли. Я очень доволен временем, проведенным здесь. Я получил огромное удовольствие. Титулы – это просто статистика. Но я могу заверить вас, что отдал всего себя этой команде. Я тяжело работал, чтобы адаптироваться в Бундеслиге и сделать своих игроков лучше. Я ни о чем не жалею», – отметил Гвардиола.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бавария Атлетико Гвардиола Хосеп
Комментарии (15)
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бочаров
1462317363
иди уж подальше толстосум
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DoNAld DUc
1462318501
он красава
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rm4612
1462325848
Гвардиола последнее слово не сказал. Желаю ему построить великолепную команду в Англии!
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hodyrev
1462339528
Атлетико красавы,знал что бавария забьет на мяч больше,и уверен был чио аилетико распечатает мяч в ворота баварцев итог2-1 ждем реванш атлетико-реал)
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roma80448044
1462341024
Не уверен, что при нем МС будет чемпионом Англии.. Скатертью дорожка, Дон Кихот....
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teodogat
1462343872
В Англии ему тяжело будет со своей дрочильной тити-какой
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teodogat
1462347882
Видно уже какой "великий" тренер хотя бы по двум матчам с Атлетико. В первой игре по непонятным причинам оставил в запасе почти на весь матч железного игрока основы Мюллера, во второй после пропущенного гола, когда практически любой нормальный тренер пытается как то изменить игру, сделал только одну замену, и стоял дальше жевал сопли до финального свистка.
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dzhanavar
1462352489
Этот "великий" тренер взял готовую команду "Барселону",где весь состав был наигран во всех возрастных группах,которые затылком чувствовали друг друга,выгнал маститого Златана.и выиграл все1 Стал "великим". А между тем практически с теми же игроками Испания выиграла чемпионаты Европы и мира. При чем тут гениальность Гвардиолы? Просто повезло человеку. Бывает... Можно взять лучших игроков из состава прямых конкурентов.(Гетце,Левандовски
...) и выирывать немейкий чемпионат,где Бавария и без него проигрывает только 2 раза в году. При чем тут гениальность??? Команды Гвардиолы владеет мячом 75% игрового времени... Ну и пусть владеют. Жаль М.Сити.такие футболисты там... Станут еще одной стадой баранов "гениального" пастуха)))))
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grigkh
1462375089
Хосепы с возу, кобыле легче!
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AfterAll14
1462414690
Бавария круто очень поменяла инновационный суперэффективный футбол Хайнкеса на вымирающий деградирующий но сильно распиаренный тики-таки Гвардиолы. Лучше бы уж Клопа взяли, он с Боруссией показывал что-то наиболее близкое к Хайкенсу.
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