Гвардиола: «Отдавал всю жизнь «Баварии». Надеюсь, новый тренер будет счастлив здесь»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола после поражения от «Атлетико» в двухматчевом противостоянии 1/2 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что гордится своими подопечными. Напомним, что по окончании сезона испанский специалист покинет мюнхенскую команду и возглавит «Манчестер Сити».

«Мои поздравления «Атлетико». Это был хороший матч. Уверен, что во всей Европе насладились этой игрой. Мы сделали все, что могли. Горжусь своими подопечными. Эту команду ждет блестящее будущее. Сегодня мы все – я, игроки и болельщики – расстроены, но мои парни все равно могут гордиться тем, что им удалось сделать в этом сезоне.

Мне нравилось здесь работать из-за этих футболистов. Новый тренер должен быть счастлив, что сможет работать с ними. Конечно, я хотел выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» и делал все для этого, я всю свою жизнь отдавал этой команде.

Я горжусь нами. Мы очень хорошо играли во втором тайме в Мадриде и на протяжении всего матча сегодня. Мы играли просто прекрасно против «Ювентуса», «Бенфики» и «Атлетико».

Повторюсь, моей целью была победа в Лиге чемпионов с «Баварией», и мы играли настолько хорошо, насколько могли. Я очень доволен временем, проведенным здесь. Я получил огромное удовольствие. Титулы – это просто статистика. Но я могу заверить вас, что отдал всего себя этой команде. Я тяжело работал, чтобы адаптироваться в Бундеслиге и сделать своих игроков лучше. Я ни о чем не жалею», – отметил Гвардиола.