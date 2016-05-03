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    Навас: «У «Реала» есть менталитет победителей. Этого не изменить»

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас рассказал, чего ждет от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, в первой встрече команды сыграли вничью со счетом 0:0.

    «Я не боюсь «Манчестер Сити», но при этом уважаю их. Все игроки знают, какой груз ответственности лежит на нас. Полуфинал Лиги чемпионов – это огромная ответственность. Мы должны продолжать играть так же, как и обычно, мы не обязаны меняться. Мы находимся на правильном пути и стараемся стать лучше. Мы сильны коллективом, а не индивидуальностью. У нас есть менталитет победителей, мы не можем этого изменить», – сказал Навас.

    Источник: Goal.com

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    03.05.2016 20:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 мая 2016, 20:15

      Блин,я думал наш Навас.Который 2 гола с Мордвой привёз))

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