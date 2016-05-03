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    Карасев: «Хочется отработать на Олимпиаде и Евро-2016 так, чтобы Россия за нас не краснела»

    Российский футбольный рефери Сергей Карасев поделился впечатлениями от его назначения на матчи Евро-2016 и Олимпийских игр.

    – Что для судей значит футбольный турнир Олимпиады? Считаете его равным чемпионатам мира и Европы или рассматриваете больше как экзотику?

    – Я могу сравнивать уже после самих турниров. Тем более что еще полгода назад назначения на Евро и Олимпиаду казались мне мечтой. Хочется выступить, как говорится, от и до, и чтобы Россия за нас не краснела. Это большое событие для нашего судейства. Участие в двух таких турнирах – это фантастика!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2016 18:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +215

      iuda 11 мая 2016, 10:43

      Нацепи парик, чтобы все не узнали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 9 мая 2016, 21:52

      Скажут: "А это вовсе не наш гражданин".

      0
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