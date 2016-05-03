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    Кинг: «Даже подумать не мог, что доживу до чемпионского звания»

    Полузащитник «Лестер Сити» Энди Кинг, который стал автором уникального рекорда в составе своей команды, признался, что не верил в чемпионство до последнего момента.

    «Я считал, что уже все повидал в составе этой команды, но даже подумать не мог, что доживу до чемпионского звания. Трудно подобрать слова для этого. Игроки, тренеры, болельщики – все заслужили это. Мы пережили невероятный сезон. История «Лестер» разлетелась уже по всему миру.

    Все наши игроки заслуживают огромного уважения за то, как они прошли этот чемпионат. Мы были сфокусированы на результате», – приводит слова Кинга ВВС Sport.

    Напомним, что после ничейного результата в матче 36-го тура Премьер-лиги «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2), «Лестер» досрочно стал чемпионом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 09:39
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