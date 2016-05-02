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    «Зениту» придется заплатить за Соузу не меньше 4 миллионов

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может летом возглавить «Зенит», клубы уже начали активные переговоры.

    «Зенит» действительно всерьез рассматривает кандидатуру Соузы, контакты с ним уже были, и не опосредованные, а вполне конкретные. Главная проблема – действующий контракт португальца с «Фиорентиной». Чтобы выкупить его, нужно заплатить «Фиорентине» в районе 4-4,5 млн евро. Вряд ли флорентийцы будут отпускать просто так своего тренера при таком спросе на него. Но Соуза – всего лишь один из кандидатов в тренеры «Зенита». Паулу очевидно привлекает питерский клуб, но «Зенит» общается с разными специалистами, не только с Соузой», – пояснил комментатор Нобель Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2016 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 4 мая 2016, 16:48

      Эмери позвать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 мая 2016, 17:31

      Да да, берите варяг, а к нам Бердыев придет

      -1
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