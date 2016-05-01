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    Звезда «Игры Престолов» сыграет девушку Варди в биографическом фильме

    Производство биографического фильма про нападающего «Лестера» Джейми Варди набирает обороты. Стало известно, что девушку футболиста, Ребекку Николсон, должна сыграть Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра Престолов».

    Помимо Кларк в списке актеров также значится бывший футболист сборной Уэльса Винни Джонс, который должен сыграть экс-тренера «Лестера» Найджела Пирсона.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.05.2016 19:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +141

      erofey83 1 мая 2016, 23:36

      я понимаю про Роналду фильм) а про Варди чего снимать?) Только что про просраный тренирами талант и раскрытие его в 30 лет?

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 1 мая 2016, 20:11

      думаю должен классный фильм получиться)Кларк-отличный выбор

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      Рейтинг: +128

      shmag > KingRey21 1 мая 2016, 20:24

      а еще Винни Джонс))

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