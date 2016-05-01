Звезда «Игры Престолов» сыграет девушку Варди в биографическом фильме

Производство биографического фильма про нападающего «Лестера» Джейми Варди набирает обороты. Стало известно, что девушку футболиста, Ребекку Николсон, должна сыграть Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра Престолов».

Помимо Кларк в списке актеров также значится бывший футболист сборной Уэльса Винни Джонс, который должен сыграть экс-тренера «Лестера» Найджела Пирсона.