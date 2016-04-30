Пуцко: «На ноль сыграли, в атаке могли сыграть еще лучше»

Защитник «Спартака» Александр Пуцко оценил исход матча 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0).

«Хорошо, что выиграли, на ноль сыграли, в атаке могли еще лучше сыграть. Задачи играть вторым номером не было, чуть-чуть отдали инициативу в первом тайме, потом забили хорошо в конце, а во втором тайме уже, да, играли вторым номером, на контратаках», – сказал Пуцко.

Также футболист прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти.

«50 на 50. Мне показалось, что я сначала коснулся мяча, а потом ноги. Я думаю, было касание».