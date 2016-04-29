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    Да Натале покинет «Удинезе» в конце сезона

    Нападающий «Удинезе» Антонио Ди Натале объявил об уходе из итальянского клуба по окончании сезона. Напомним, что 38-летний форвард выступает за черно-белых с 2004 года. В составе «зебр» он провел 439 матчей, в которых забил 226 голов.

    «По моей карьере в «Удинезе» не снимут фильма, да и я не похож на главного героя, но я собираюсь покинуть этот клуб с высоко поднятой головой.

    Эти 12 лет стали лучшими для меня. Я отдал всего себя команде и горжусь тем, что сделал для нее на поле, а также за его пределами. Нисколько не жалею о том, что неоднократно отказывался от предложений других клубов», – заявил Ди Натале.

    Источник: Football Italia

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    29.04.2016 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 29 апреля 2016, 18:07

      Эх,Ди Натале должен был закончить карьеру в удинезе,он как Тотти в роме

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