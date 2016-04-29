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    Венгер надеется, что «Арсенал» будет побеждать и после его ухода

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил надежду, что лондонский клуб сумеет стать победителем Лиги чемпионов после его ухода из клуба.

    «Надеюсь, что клуб добьется успеха в Лиге чемпионов, а также будет каждый год побеждать в английской Премьер-лиге после того, как я уйду. Уже представляю, как слежу за играми своей бывшей команды с трибуны. Нет сомнений в том, что я стану главным болельщиком «Арсенала».

    Из-за покупки стадиона нам пришлось пережить непростой период. Можно только гордиться тем, что мы каждый сезон принимали участие в ЛЧ.

    Конечно, этот сезон выдался не очень хорошим, поскольку на протяжении долгого времени мы претендовали на титул в чемпионате. Понимаю болельщиков, которые расстроены тем, что мы упустили свой шанс», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    29.04.2016 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 29 апреля 2016, 16:20

      Интересно представить Арсенал без Венгера. Я вижу только Симеоне наилучшим сменщиком. С его поставленной игрой в обороне, Арсенал и в атаке окрылится!

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 апреля 2016, 12:59

      До свидания Арсенчик...

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