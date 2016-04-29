Инфантино: «Лестер» на примере показал, что деньги в футболе – не главное»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал невероятное выступление «Лестера» в текущем сезоне, который за три тура до завершения сезона в АПЛ опережает вторую команду турнирной таблицы «Тоттенхэм» на семь очков.

«Деньги — это не главное для побед в футболе. Сказки вроде той, которая сейчас происходит с «Лестером», доказывают нам, что футбол непредсказуем. Деньги — это, конечно, очень важный элемент при построении команды, но дело не только в них», — сказал Инфантино в интервью Sports Illustrated.