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  • Инфантино: «Лестер» на примере показал, что деньги в футболе – не главное»

Инфантино: «Лестер» на примере показал, что деньги в футболе – не главное»

29 апреля 2016, 09:12
11

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал невероятное выступление «Лестера» в текущем сезоне, который за три тура до завершения сезона в АПЛ опережает вторую команду турнирной таблицы «Тоттенхэм» на семь очков.

«Деньги — это не главное для побед в футболе. Сказки вроде той, которая сейчас происходит с «Лестером», доказывают нам, что футбол непредсказуем. Деньги — это, конечно, очень важный элемент при построении команды, но дело не только в них», — сказал Инфантино в интервью Sports Illustrated.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Инфантино Джанни
Комментарии (11)
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valuevde
1461910731
Лестеру победы над МЮ и в городе праздник будет огого
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Александр ЗА
1461912828
Да
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ARMEN13
1461914637
ДА еще 1 победа и все они чемпионы!!!
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Black Giz
1461915114
Лисы молорики!
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hodyrev
1461916148
Главное умный тренер-Раньери,качественные игроки на каждой позиции-от Шмейхеля Канте Варди,и вот результат,селекция тоже на высоком уровне,нашли же шлуппа и еще парочку молодых нашли
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df44
1461917002
точно
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dzhanavar
1461917534
Можно пойти работать в "Баварию",с чемпионами мира,плюс Рибери и Роббеном,и стать "великим" тренером,или в "М.Сити",с миллиардами... Оказалось можно и так,с посредственным составом,громит АПЛ,доказать всем,кто по настоящему ВЕЛИКИЙ!!! Раньери! Ты супер! Ты сотворил чудо! БРАВО!
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Jpen4er
1461918005
межсезонье покажет что деньги как раз главные, кому нибудь захочется зарплату побольше или владельцы не устоят перед суммами предложенными за игроков
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Pourport
1461918822
Ну как сказать,если не брать хозяина-миллионера из Тайланда,то плыли лисы в Чемпионшип всю жизнь!)Деньги не главное?)))Живой пример "Борнмут" под русским олигархом,3 сезона и в вышке!))) Все относительно)))
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