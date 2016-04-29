Шишкин: «Локо» с годами стал роднее «Спартака»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о том, как он и его команда готовятся к предстоящему матчу 26-го тура РФПЛ со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 30 апреля.

– «Спартак» сейчас жутко злой – мало что получается в игре, плохие результаты. Это хорошо или плохо для «Локо"?

– Даже если «Спартак» выступал ни шатко, ни валко, наши встречи всегда получались интересными, захватывающими. Этот матч тоже может сложиться по-всякому. Да, у «Спартака» есть проблемы в обороне, идет ротация. Но матч-то важнейший – и для соперника, и для нас. Как ни крути, это дерби, соберется полный стадион. Значит, может произойти все что угодно.

– Вам, как спартаковцу со стажем, не обидно за бывшую команду?

– Естественно, слежу за «Спартаком». Как и любой его воспитанник. Но, знаете, уже, наверное, отболело. Шестой год я игрок «Локомотива», и за это время многое изменилось. Безразличие? Нет, так сказать нельзя. Просто сейчас для меня это важный соперник по Премьер-лиге, но не более того. Да, много хороших воспоминаний. Вот только «Локо» с годами стал даже роднее.