УЕФА предварительно дисквалифицировал Сахо на 30 дней

УЕФА вынес наказание защитнику «Ливерпуля» Мамаду Сахо за употребление допинга. Союз европейских ассоциаций дисквалифицировал игрока на 30 дней, но не закончил расследование дела. Окончательный вердикт будет объявлен позднее.

Напомним, что в крови футболиста был обнаружен препарат, сжигающий жир. 26-летний француз отказался от вскрытия допинг-пробы Б и признал свою вину.

Ранее в схожую ситуацию попадал еще один защитник «Ливерпуля» – Коло Туре. Он принимал тот же самый препарат и был отстранен от футбола на полгода.