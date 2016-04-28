Азмун: «Горжусь тем, что выхожу на поле вместе с игроками «Ростова»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун поделился впечатлениями от выступления в ростовской команде под руководством главного тренера Курбана Бердыева.

– Перед началом сезона было много новостей по поводу вашего будущего. Вариант с «Ростовом» был для вас приоритетным?

– Да, так как мне очень понравилось здесь в прошлом сезоне. Все-таки под руководством Курбана Бекиевича я постоянно прогрессирую. Тем более, сейчас в команде собрались очень сильные игроки. Горжусь, что выхожу на поле вместе с ними.

– Курбан Бердыев по-прежнему занимается с вами индивидуально?

– Да, но он проводит дополнительные занятия и с другими нападающими.