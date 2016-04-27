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    «Лестеру» запретили публичный показ выездных матчей на больших экранах

    Болельщики «Лестера» не смогут посмотреть два оставшихся выездных матча своей команды на большом экране из-за запрета со стороны АПЛ.

    Сообщается, что лига не разрешила клубу организовать публичный просмотр игр с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в связи с тем, что такой показ нарушит эксклюзивные права телекомпаний и повлияет на количество домашних просмотров.

    «Лестер» хотел организовать для своих болельщиков трансляцию воскресного матча против «Манчестер Юнайтед», который в случае победы подопечных Раньери принесет им чемпионство.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    27.04.2016 20:25
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