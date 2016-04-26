Феллаини близок к переходу в «Рому»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может продолжить свою карьеру в итальянской «Роме». Дело в том, что бельгийский хавбек посетил встречу 35-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Наполи» (1:0), а после игры отправился на совместный ужин с тремя футболистами римского клуба, в числе которых был его соотечественник Раджа Наингголан.

Как сообщает источник, «волки» готовят предложение английскому клубу по трансферу Феллаини размером в 15 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний полузащитник в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» отметился пятью голами и тремя голевыми передачами.